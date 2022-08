Journal de ma solitude

Chère Kabi Nagata, c'est Kabi Nagata. Comment vas-tu ? Après ""Solitude d'un autre genre"", livre dans lequel j'illustrais ma vie autour de ma rencontre avec une prostituée lesbienne, je commence la tenue de ce journal que je t'adresse afin de poursuivre ma démarche introspective. Car depuis que mon livre est paru, il faut vivre ma vie ""d'après"" : les effets sur ma famille de ma... mise à nu et de mon coming out, les critiques de lecteurs, mes premiers pas vers l'indépendance, l'amitié... Sans oublier l'amour, maintenant que j'ai affirmé ma sexualité. Aujourd'hui encore, je cherche qui je suis et comment je peux être moi-même.