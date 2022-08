Molière et les médecins. L'amour médecin ; Le médecin volant et La jalousie du Barbouillé

Molière et les médecins, c'est tout une histoire ! Retrouvez dans cet ouvrage trois pièces adaptées en BD : L'Amour médecin, Le Médecin volant et La Jalousie du Barbouillé. Le texte intégral est respecté à la virgule prêt et tous les codes de la BD permettent une lecture fluide et une meilleure compréhension de l'oeuvre. Idéal pour (re)découvrir les classiques !