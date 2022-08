Les Rugbymen Tome 20 : On va finir en botté ! Avec le livret Spécial Coupe du Monde Féminine

La BD à l'humour implacable ! A Paillar, la ville aux ronds-points ovales, les filles aussi jouent au rugby. Et quand l'équipe des Paillettes travaille la " killer attitude " ou revisite les contes de fées de notre enfance, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du sport ! Ajoutez à cela une leçon de vie de Sébastien Chabal, qui apprendra aux enfants du village à marcher dans les traces de leurs aîné(e)s, et cet album vous deviendra indispensable. Aussi inoubliable qu'une percée héroïque, une pénalité de 60 mètres... ou la plus belle des troisièmes mi-temps !