Les parfums du pouvoir. Tome 1 - Le piège indonésien

Un accident cardiaque plonge Claude Capella dans le coma et prive la société de parfum éponyme de son directeur général. Une guerre de succession se déclenche alors entre frères et soeurs, exacerbant les dissensions et les rancoeurs. Manoeuvres et coups bas se multiplient au sein de l'entreprise familiale, certains étant prêts à sacrifier l'autre pour parvenir à leur fin.