Merci mon fils

En devenant mère, Zoéli prend l'arrivée de son fils en pleine figure. Comment est-ce possible de ne pas aimer son propre enfant ? Comment lui donner de l'amour alors qu'elle ressent un vide à l'intérieur ? Rongée par ses nombreuses interrogations et un profond mal- être, Zoéli décide de se faire aider par une psychothérapeute, et commence alors une thérapie basée sur des séances d'EMDR. Au fil des séances, elle prendra conscience de ses traumas, du poids de l'éducation toxique transmise par ses parents et de l'impact sur son rôle de mère. A travers cette BD sensible, Zoéli se livre et raconte sans tabou la difficulté de devenir mère, de ressentir de l'amour envers son enfant et de la dépression maternelle ; mais c'est aussi l'histoire d'un beau cheminement vers la guérison.