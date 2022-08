Je découvre les formes en chantant

Reconnaître et retenir plus facilement les formes grâce aux chansons. Apprendre en s'amusant, mémoriser en fredonnant ! Avec cet ouvrage, l'enfant découvre les formes, chacune étant associée à un objet de la maison. Les illustrations en papiers découpés sont accompagnées d'une comptine permettant à l'enfant de mémoriser chaque association et ainsi retenir plus facilement les formes.