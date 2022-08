Apprends-en plus sur les animaux en voie de disparition et comment les protéger ! Qui sont ces animaux qui peuplent notre belle planète ? Où vivent-ils, que mangent-ils et surtout, comment empêcher leur extinction ? Dans un ouvrage aux illustrations douces et colorées, signées Gianna Marino, Chelsea Clinton nous offre un documentaire aussi pédagogique qu'engagé. L'auteure dresse le portrait de douze animaux dont la survie est aujourd'hui menacée. Loin du récit moralisateur, Protégeons-les ! aide l'enfant à comprendre chaque espèce et les raisons de son extinction, mais lui apprend aussi à agir au quotidien pour la planète. Ce livre éduquera le lecteur à la préservation des merveilles dont regorge la nature.