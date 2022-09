The Department of Truth Tome 2

Cole Turner a cru bien faire en rejoignant l'équipe de Lee Harvey Oswald. Mais à présent qu'il en apprend davantage sur les fonctions de son supérieur au sein du Département de la Vérité, le doute l'assaille... De plus en plus de tulpas ? les formes tangibles créées par les sphères complotistes ? s'incarnent dans le monde réel, et il est plus que temps de réagir et de choisir un camp. Une plongée au coeur des plus grands complots de l'Histoire moderne et d'aujourd'hui !