Le petit chacal qui voulait être heureux. Un conte pour découvrir les principes toltèques

Il était une fois un petit chacal qui vivait dans la savane, et qui voulait être heureux... Guidé par le vieux calao, petit chacal va faire la découverte des quatre secrets du bonheur. Un conte plein de tendresse et de sagesse pour sensibiliser votre enfant aux principes toltèques : "Que ta parole soit impeccable". "N'en fais pas une affaire personnelle". "Ne fais pas de suppositions". "Fais toujours de votre mieux". En le lisant ensemble, vous lui ferez le cadeau de quatre outils précieux pour mieux gérer ses émotions, refuser la pensée négative, se faire confiance et s'accepter, tel qu'il est.