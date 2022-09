Superman Infinite Tome 3

Aux confins de la galaxie, un peuple entier s'abîme dans la servitude. Les hordes du Warworld sont tombées sous la coupe de Mongul et agonisent sous le poids des chaînes. Accompagné de l'équipe de The Authority, Superman s'est mis en devoir de leur porter secours. Mais le Dernier Fils de Krypton est loin de s'attendre à une telle résistance. Et l'enjeu est de taille, car c'est le destin de la planète entière qui se joue dans cet affrontement !