Je colorie et je m'amuse avec les Alphas après l'école est un cahier d'activités et de coloriages dès 4 ans pour les enfants, afin de prolonger le plaisir d'apprendre tout en s'amusant avec ses amis les Alphas. Ce cahier de 48 pages propose aux enfants de réaliser des activités variées en compagnie des Alphas mêlant jeux, coloriages et dessins pour s'entraîner à travers un support ludique. Il contient de nouvelles illustrations réalisées par Thomas Tessier ainsi qu'une nouvelle mise en page par rapport à la version précédente du cahier. Facilement transportable, il peut être un compagnon pour l'enfant à la maison ou lors de déplacements afin de colorier et de s'amuser avec les Alphas grâce à diverses activités qui nécessitent un crayon à papier et des crayons de couleur : des coloriages magiques en suivant un code couleur, des activités de graphisme avec des tracés ou des points à relier pour faire apparaître les Alphas, des " cherche et trouve ", des éléments à dessiner... La réalisation de ces activités contribue au développement de la psychomotricité de l'enfant, de son sens de l'observation et de sa mémoire, prérequis indispensables à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.