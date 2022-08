Fantastic Four Tome 2

Reed Richards a été enlevé et emmené au fin fond de l'espace afin d'être jugé. Son crime ? Avoir sauvé Galactus ! Ce n'est que la première d'une succession d'histoires mythiques signant le retour de Fatalis, de Psycho-Man et de Jean Grey. On assiste aussi au départ de la Chose en pleine Guerres Secrètes et c'est Miss Hulk qui prend sa place. Quant à Susan Richards, découvrez pourquoi elle cesse d'être la Fille Invisible, pour devenir la Femme Invisible. Après le premier album évènement paru fin 2021, retrouvez la deuxième moitié des épisodes de Fantastic Four écrits et illustrés par John Byrne, dont la majorité n'a jamais été publiée autrement que dans le format de Nova. En plus, de nombreux épisodes inédits qui éclaircissent le parcours de la Chose, alias Ben Grimm. Bref, un incontournable !