Ultimate Spider-Man Tome 3 : Ultimatum

Les défis s'enchaînent pour la version Ultimate de Peter Parker et pour son alter ego Spider-Man. Deadpool et Morbius entrent en scène et Peter se voit confronté à sa saga du Clone, une aventure qui laissera des traces. Et quand Magnéto se dresse face à l'humanité, Spidey doit choisir son camp ! Ce sera celui des X-Men et de son amie Kitty Pryde ! La boucle est bouclée ! Cet album fait le lien entre les deux MARVEL OMNIBUS consacrés à la série Ultimate Spider-Man et l'album LA MORT DE SPIDER-MAN qui y fait suite ! Les fans peuvent désormais retracer toute la carrière du Peter Parker version Ultimate en quatre tomes entièrement orchestrés par Brian Michael Bendis.