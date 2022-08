T'as fait tes devoirs ? Tome 2

Le plus dur dans les devoirs, c'est de s'y mettre ! Les parents de Lola et Tom ont bien des soucis. L'aînée est au collège, le cadet en primaire, et le soir, c'est toujours le même rituel : il faut faire les devoirs ! Chacun y va de sa stratégie pour réussir à retenir une leçon d'anglais, de son petit truc pour résoudre une équation... ou de la meilleure façon de les expédier au plus vite. Plein de bons conseils, d'astuces et de fous rires (et pas que dans les marges), cet album mettra de la bonne humeur dans les cahiers d'exercices et rendra les leçons bien plus faciles à apprendre. Les parents vont enfin faire (ou faire faire) les devoirs avec le sourire !