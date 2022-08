Molly West Tome 2 : La vengeance du diable

Molly et la bibliothèque itinérante Après avoir perdu son fils aux dernières heures de la guerre de Sécession, Molly West s'est installée au Texas où elle est désormais reconnue comme hors-la-loi ! Avec un caractère bien trempé, cette femme libre et raffinée à dans l'idee de monter un projet ambitieux et inspirant : une bibliothèque itinérante menée exclusivement par des femmes et qui facilitera l'accès à la culture dans ces régions reculées. Entourée du jeune Artemus et de l'énigmatique Diego, Molly recrute quelques femmes. Parmi elles, une jeune infirmière noire, semble avoir été particulièrement marquée par le terrible Major Hood. Rêvant d'une belle carrière politique, cet homme serait-il un suprématiste blanc près à s'allier au Klu klux klan tout juste naissant ? Molly le connaît aussi. Il est l'objet sur lequel se déverse sa colère de mère ! Bien décidée à ne pas se laisser intimider, Molly prendra la route vers Palmito Ranch, où une mystérieuse cérémonie présidée par le Major Hood en personne se tiendra bientôt ... l'occasion d'en apprendre d'avantage et d'agir ! A l'image de leur héroïne, Philippe Charlot et Xavier Fourquemin construisent dans Molly West une série western où, derrière le trait léger et la caricature, se dissimule le chaos, la violence, le racisme et l'injustice.