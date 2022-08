Une courte histoire animée pour apprendre au tout-petit à jouer avec les autres et à partager sereinement. Aujourd'hui bébé joue au parc avec sa copine : "Tiens, je te prête le seau !" Ils partagent et échangent les jouets : "À toi, à moi, chacun son tour !" "Je te prête la pelle, tu me prêtes le râteau ?" Puis, quand le jeu est fini, chacun reprend ses jouets : "Ça c'est à moi, ça c'est à toi". Apprendre à prêter Demander, prêter, échanger, rendre et partager : ça s'apprend ! Un livre pour accompagner les premières fois, au parc, à la crèche, chez les amis ou à la maison, et dédramatiser les petits problèmes rencontrés au quotidien : apprendre à demander avant de prendre, accepter de prêter son jouet, accepter de partager le même jeu et aussi savoir rendre le jouet emprunté. Un livre pour apprendre à vivre ensemble. Une histoire miroir du quotidien des enfants Une histoire qui met l'enfant en scène dans son quotidien, ici au parc. Il s'identifie aux personnages dont les attitudes et postures sont typiques des bébés de 18 mois. Un livre à manipuler et une lecture interactive parent-enfant En manipulant les glissières et les tirettes, l'enfant anime chaque étape du jeu entre les personnages et devient acteur ou actrice de l'histoire. Le livre animé associe le parent et l'enfant dans une lecture participative et ludique.