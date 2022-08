Comptines pour faire dodo. Avec un QR code à scanner

Douze berceuses délicieuses d'ici et d'ailleurs pour des moments câlins avec les tout-petits. A la fin du livre, des devinettes pour découvrir les instruments de musique. Un incontournable ! 17 minutes de berceuses et comptines, à écouter par un QR Code ou en streaming, pour un moment tout doux en famille : Au clair de la lune, Un petit grain d'or, Dodo, l'enfant do, La poule sur le toit, Bonsoir madame la Lune, Allons dans nos lits, L'était une p'tite poule grise, Dodo poulette, Som som veni veni veni (berceuse occitane), Berceuse cosaque, Dodo ti pitit manman (berceuse créole), Dodo fillette (berceuse créole).