Nagawicka et autres comptines. Avec un QR code à scanner

10 comptines qui donnent une envie irrépressible de ressortir sa coiffe d'Indien et ses bottes de cow-boy. Guitares, banjos, yukulélé et flûte indienne se mêlent aux voix de Framix, Natalie Tual et Chantal Lavallée, pour une ambiance "feu de camp" joyeuse et chaleureuse. A la fin du livre, des devinettes pour découvrir les instruments de la musique country. 23 minutes de comptines incontournables à écouter par un QR Code ou en streaming : Un jour dans sa cabane, La danse du p'tit indien, Nous les indiens, C'est un curieux bonhomme, She'll be coming round the mountain, Ani couni, Je suis un gars du Far West, Le vieux cow-boy, Dix petits Indiens, et la célèbre chanson Nagawicka, de Jacky Galou, entonnée dans tous les centres de loisirs et les colos.