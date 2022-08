Mais d'où vient le miel de ma tartine ? Comment l'apiculteur récolte-t-il son miel ? Avec quoi les abeilles fabriquent-elles leur miel ? Comment vivent-elles dans leur ruche ? Pour comprendre le monde, un enfant observe, questionne et pose de nouvelles questions à partir des réponses qu'on lui donne. Aujourd'hui, un enfant a plus souvent l'occasion de lécher une cuillère de miel que de visiter la miellerie d'un apiculteur. Des reportages sur le terrain comme si on y était : des photographies pour tout comprendre, des petits personnages illustrés pour poser les bonnes questions, des textes documentés courts pour une meilleure lecture.