Triple galop Tome 17

La seule et unique BD très à cheval sur l'humour. Le club du Triple Galop se met à l'heure des réunions interclubs. C'est un bon moyen de faire de nouvelles rencontres et de comparer son amour des chevaux et de l'équitation. Mais c'est aussi le meilleur moment pour se mesurer à de nouveaux compétiteurs. D'autant que l'élection de Miss Cavalière Interclub occupe tous les esprits. Qui remportera le prix de la meilleure cavalière ? Qui aura la monture la mieux préparée ? Et dans tout ce remue-ménage, les chevaux ne vont-ils pas aussi se prendre au jeu ?