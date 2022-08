Elvira & Otto Tome 1 : Elvira & Otto dans la jungle

Les safaris, avec tous ces touristes bouche bée qui affluent sans cesse, c'est pénible ! Mais ces singes nus dans leurs jeeps bruyantes ont quelque chose de fascinant. Lorsque la gazelle Elvira et Otto l'éléphant, un couple pas comme les autres, rencontrent un curieux scarabée plat noir qui se présente à eux sous le nom de Siri, une grande aventure commence pour eux. Parce que Siri leur montre des images du monde des touristes : des magasins, des rues, un grand train dans un tunnel appelé "métro" . Un monde qu'ils rêveraient de découvrir de leurs yeux... Avec Elvira et Otto, qui aimeraient découvrir la jungle urbaine, Martin Baltscheit et Max Fiedler créent un couple irrésistible qui nous offre un regard sans complaisance sur nos existences d'êtres "civilisés ".