Bonne nuit, Pistache!

C'est l'heure d'aller au dodo ! Nanou se lave les dents et file dans son lit. Mais, pour s'endormir, Nanou a d'abord besoin de son doudou, d'une histoire et d'un gros câlin ! Une histoire pour aller au lit L'heure du dodo est parfois un moment difficile, pour l'enfant comme pour le parent. Brossage de dents, doudou, câlin, lecture d'une histoire. . . : avec "Nanou va au dodo", l'enfant et le parent se familiariseront avec les différentes étapes qui permettront de rendre ce moment ludique et agréable. Une histoire sonore à chanter Une partie narrative et 6 puces sonores pour 6 airs de comptines célèbre aux paroles revisitées et adaptées. L'histoire offre ainsi deux entrées de lecture possibles : la lecture du texte par le parent et l'écoute des chansons en autonomie pour l'enfant. Un livre solide et facile d'utilisation Une fabrication cartonnée qui résistera aux manipulations de l'enfant et des puces sonores faciles à déclencher pour une utilisation par bébé en toute autonomie. Des héros bienveillants Les Minousses, des héros bienveillants qui accompagnent les tout-petits dans leur quotidien pour un éveil en douceur. Les Minousses se déclinent en deux collections : une collection de livres sonores et une collection de livres animés.