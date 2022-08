Talion Tome 2 : Veines

La nuit, nous rêvons encore d'un monde meilleur... Avec l'effondrement écologique, plus rien ne pousse sur la terre contaminée. L'eau polluée continue de véhiculer un mal incurable... Dans cette atmosphère irrespirable où la vermine se propage, Billie fuit la cité de ForenHaye avec Tadeus. Ce vagabond a passé des années à expérimenter un remède, en vain. Alors qu'ils entament leur expédition à la recherche de réponses, Billie et Tadeus se font rapidement intercepter. Enrôlés de force dans les mines du Royaume esclavagiste de Damoclès, ils n'ont plus d'issue. C'est pourtant dans ces abysses que Billie va faire la plus inattendue des rencontres : celle que l'on nomme "l'Insurgée" , la nouvelle régente des lieux, Olympe d'Orfèvre... Ce qu'Olympe va lui révéler pourrait bouleverser toutes ses croyances. Qui est réellement l'homme avec qui elle fait route dans l'espoir d'un monde meilleur ? L'antidote existe-t-il ? Avec Talion, ambitieuse trilogie "cyberpunk gothique" , Sylvain Ferret ouvre les portes d'un monde imaginaire, miroir du nôtre au reflet d'anticipation noire et tragique. Nourri par les enjeux écologiques et technologiques de notre temps, ce voyage initiatique, humaniste sans être manichéen, donne la part belle à des environnements riches et vertigineux.