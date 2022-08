Dico Châteaux

Un dictionnaire de châteaux ? Quelle drôle d'idée ! Et finalement pas si bizarre que ça, parce que des châteaux, il y en a dans tous les pays, tous différents et dans ce dico, on apprend plein de choses : on découvre que le château de l'Alcazar en Espagne est le château de Blanche Neige, ou bien que le château de Chilling Ham, en Ecosse, est véritablement hanté. Et même si on sait que le château de Versailles est le plus grand du monde, on apprend qu'il y a 357 miroirs dans la Galerie des Glaces !