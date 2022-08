Strange Academy Tome 3

Les jeunes de l'Académie Strange font la fête à la Nouvelle-Orléans ! Dans le cadre d'un exercice, ils doivent aussi affronter certains de leurs professeurs : Magie et Wong. Sinon : un élève disparaît, le bal de fin d'année approche, et nous découvrons un aperçu de ce que sera l'univers Marvel dans quinze ans ! La série la plus dynamique de l'univers Marvel se poursuit avec Skottie Young et Humberto Ramos aux commandes ! Cette série fraîche et enthousiasmante rapproche l'univers Marvel de celui d'Harry Potter, avec de nouveaux personnages inspirés des héros magiques que nous connaissons si bien.