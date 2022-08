Les Filles du dessous. Tome 1

Sylvia, chargée de comptabilité et secrétaire de direction dans une société de lingerie, partage un appartement avec sa soeur, Cindy, serveuse dans une boîte de nuit. Cette dernière profite de tous les plaisirs de la vie : elle collectionne les aventures avec les hommes et les expériences sexuelles en tout genre. Lors d'une séance photo visant à promouvoir la nouvelle collection, la mannequin engagée pour l'événement fait un malaise et Sylvia se retrouve à prendre sa place pour sauver la campagne publicitaire. Satisfait du shooting, le gérant du magasin lui donne l'opportunité de créer la prochaine collection de la marque. Cindy, bien décidée à aider sa soeur, lui conseille d'oser un style "coquin" . Pour lui donner de l'inspiration, elle l'emmène alors dans un sexshop un peu particulier...