Je découvre les lettres en chantant

Retenir plus facilement les lettres de l'alphabet grâce aux chansons. Apprendre en s'amusant, mémoriser en fredonnant ! Avec cet ouvrage, l'enfant découvre les lettres. Les illustrations en papier découpé sont accompagnées d'une comptine lui permettant de mémoriser chaque association et de retenir ainsi plus facilement les lettres. Il observera que, selon les mots, une même lettre peut se dire différemment.