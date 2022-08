Mon premier jour à l'école

Pour les petits qui appréhendent leur premier rentrée scolaire, cette petite histoire va leur faire aimer l'école ! C'est la rentrée pour Sacha ! Durant ce premier jour en maternelle la maison lui manque beaucoup mais il se rend vite compte que l'école ce n'est pas si mal... Entre les amis, la maîtresse, les jeux, le dessin, la cantine et la récréation, il a à peine le temps de profiter de sa journée que c'est déjà l'heure de rentrer ! Une jolie histoire présentée sous forme de comptine et accompagnée d'illustrations tout en douceur et en couleurs pour accompagner et rassurer votre enfant lors de ses premiers pas à l'école.