Les petites amoureuses

En 1941, Lola et les siens vivent à Vienne, en Isère. Pour fuir les persécutions contre les Juifs, ils quittent précipitamment la France et se réfugient à Casablanca. Dans cette cité foisonnante, la famille entame une existence d'expatriés, sans vraiment chercher à connaître ses habitants. Sauf Lola, qui profite de l'inattention de ses parents pour traîner dans les rues animées des quartiers populaires, et notamment à Bousbir, un quartier réservé à la prostitution de très jeunes femmes. Elle y fait la connaissance de Shéhérazade, une adolescente marocaine de son âge, avec qui elle noue une intense relation. Cette amitié interdite pousse progressivement Lola à sortir de l'enfance. Dans ce premier roman, c'est l'atmosphère du Casablanca des années 1940 qui est magnifiquement ressuscitée, une ville où circulent les fantômes des stars du cinéma hollywoodien et ces deux adolescentes téméraires, en quête d'idéal.