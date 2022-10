Le roman de l'enchanteur Merlin

- Appelé Myrrdin dans la mythologie celtique galloise, Merlin est l'un des personnages les plus emblématiques de la légende arthurienne. Dès sa naissance, ce fils d'un démon incube et d'une pucelle ne cesse de démontrer ses dons de clairvoyance grâce à son privilège de connaître le passé et de révéler l'avenir. Par son art de magie, il fait mouvoir depuis l'Irlande les pierres de Stonehenge pour servir de sépulture aux vaillants Bretons massacrés par les Saxons. - Prophète du Saint Graal et de la Table Ronde, Merlin préside à la naissance secrète d'Arthur et à son avènement comme roi des Bretons lors de l'épreuve de l'épée Escalibur. Il le guide dans ses opérations militaires et brandit face à l'ennemi une bannière au dragon vivant cracheur de feu. . Personnage à métamorphoses, il sait se transformer tour à tour en enchanteur, beau ménestrel de harpe ou vieillard bossu à Camaalot.