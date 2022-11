Indignez-vous ! La Violente espérance de Stéphane Hessel

Stéphane Hessel, le vieux résistant de 93 ans, nous avait avertis : "L'économie financiarisée est le principal ennemi". Indignez-vous ! disait-il avec son manifeste de vingt pages. Préférez la légitimité des valeurs à une légalité défaillante ! Ses motifs d'indignation ? L'effritement des conquêtes de la Résistance - les retraites, la Sécurité sociale, une presse libre - ; la pauvreté croissante ; l'inaction face au dérèglement climatique ; les menaces sur la démocratie... Nous y sommes ! Cette BD, nourrie de confidences inédites, raconte la traversée du XXe siècle de ce combattant amoureux fou de poésie. Il en a vécu les tragédies : la torture, les camps ; les espérances alors qu'il rejoint Jean Cassin, le grand juriste de la France libre, à New York, où se rédige la Déclaration universelle des droits humains, le premier texte de cette portée à parler de "dignité" pour tous et à inscrire sans ambiguïté l'égalité hommes/femmes. Jusqu'à l'incroyable épopée de son petit livre Indignez-vous ! , cet "Appel à une insurrection pacifique des consciences" entendu à Madrid, Tunis, Berlin, Turin, Athènes, Wall Street, Tel Aviv, Hong Kong... On saura gré au scénariste Frédéric Debomy et à la dessinatrice Lorena Canotierre d'avoir, avec l'ardeur et les couleurs de leurs propres engagements, redonné toute sa jeunesse à l'indignation. par Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou, les éditeurs d'Indignez-vous !