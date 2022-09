Deux générations. Deux histoires. Deux femmes en quête d'elles-mêmes. Casablanca, au siècle dernier. Mimi n'a jamais porté une aussi belle robe. Depuis le matin, sa mère et sa soeur s'affairent autour d'elle. A quatorze ans, c'est la première fois qu'elle est invitée à un tel banquet et ainsi mise à l'honneur. Mimi l'ignore mais, ce soir-là, on l'a mariée. Paris, de nos jours. Pour la seconde fois, Anna divorce. Tandis que les déménageurs s'activent, elle observe, sidérée, sa vie qui vient d'éclater en morceaux, et mesure ce qui lui reste à accomplir : dénicher un nouvel appartement, élever ses deux enfants comme si de rien n'était - et s'organiser avec leurs pères respectifs -, décrocher ce job de scénariste dont elle a besoin... Mais en a-t-elle seulement la force ? Sur un coup de tête, Anna décide d'aller reprendre son souffle à Casa, chez sa grand-mère, dans cet appartement où tout est à sa place. Un monde et deux générations séparent ces deux femmes. Face à sa petite-fille désorientée, Mimi va peu à peu lever le voile sur des secrets de famille jusqu'alors bien gardés...