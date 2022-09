Les sables savants

Comment être lauréat du Grand Prix de Littérature en étant prisonnier dans un camp au fin fond de la Poméranie ? Peu importe. Edmond écrit. Au diable les miradors et la captivité, la formidable entreprise d'une université voit le jour. Ce roman est l'histoire d'un roman. Un roman qui va nouer un lien indéfectible entre Edmond, Emile, Suzanne et Pedro. Dans cette mise en abîme, souffle la rage de la création littéraire, du savoir et de la passion.