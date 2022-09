Les chefs-d'oeuvre de Lovecraft : Le molosse

Dans "Le Temple", un sous-marin allemand isolé en haute mer est victime d'une étrange malédiction. La peur s'empare de l'équipage et entraîne le vaisseau au plus profond des abysses, là où aucun homme n'est encore allé... Les héros du "Molosse", eux, n'hésitent pas à profaner des tombes pour assouvir leur passion de l'occulte. Fervents lecteurs de leur copie du Necronomicon, ouvrage de magie noire, ils vont découvrir que certaines choses doivent rester enfouies à jamais... Ce même Necronomicon guide le voyageur de "La Cité sans nom" au milieu du désert. Là, l'homme comprend que sa civilisation n'est pas la seule sur Terre, et que l'être humain est bien petit face aux forces de l'inconnu... De son trait sombre et réaliste reconnaissable entre tous, Gou Tanabe met en images les pires cauchemars imaginés par H. P. Lovecraft, le maître du fantastique et de l'horreur. Aux frontières des mondes, les protagonistes mènent une lutte sans espoir pour ne pas sombrer dans la folie !