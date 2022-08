Les Noellet

"" La métayère et ses filles s´étaient placées au premier rang, le long de la grille. Et, quand le régiment défila pour se rendre au champ de manoeuvres, elles cherchèrent à découvrir Jacques. Mais les soldats, tout habillés de rouge et de bleu, se ressemblaient trop, ils marchaient trop vite. A peine avait-on le temps de parcourir d´un coup d´oeil tous les visages d´une même ligne. Comment découvrir même un si cher ami, dans ce flot mouvant ? Marie et la mère Noellet y renoncèrent bientôt, éblouies par cette succession fatigante de couleurs vives. Antoinette, au contraire, continua de regarder. Elle aimait ses frères d´une tendresse à part, elle était leur préférée, elle voulait voir Jacques. Et voilà que, vers le milieu du défilé, un adjudant dit à demi voix, tout près d´elle : ""Numéro 7, voulez-vous trois jours de consigne pour vous apprendre à porter votre fusil ? "" Elle suivit le geste du sous-officier et le mouvement de tête des camarades qui désignaient l´homme. Son coeur se serra. ""