Aidez les gens à devenir meilleurs. Inspirez les autres à aller toujours plus loin

Nous sommes tous des motivateurs, mais sans être nécessairement toujours efficaces. Qu'il s'agisse de persuader un ami de perdre du poids, de communiquer de l'enthousiasme à ses employés, d'encourager ses enfants dans quelque discipline que ce soit ou d'aider un ami à se relever d'un échec, chacun de nous devient ainsi un motivateur. Une recherche approfondie sur des centaines de biographies, remontant même jusqu'à Alexandre le Grand, permet de découvrir de quelle façon les leaders efficaces inspiraient les autres à exceller. Qu'il s'agisse des affaires, de la politique, de la vie familiale ou de toute entreprise, le fruit de ses investigations a révélé que la véritable motivation se résume à 12 principes communs et puissants. Le but de cet ouvrage est donc de vous faire connaître ces règles fondamentales qui permettront d'augmenter vos capacités. C'est grâce à l'examen minutieux de la vie et des méthodes utilisées par ces leaders exceptionnels que nous pourrons comprendre et mettre en pratique quotidiennement comment ils ont pu inciter des gens ordinaires à accomplir des choses extraordinaires. Et comme l'affirmait le grand essayiste, philosophe et poète américain, Ralph Waldo Emerson : " L'idéal de la vie, c'est d'avoir quelqu'un qui nous inspire à devenir ce que nous savons pouvoir devenir. "