Les incroyables histoires de Miguel Tome 2 : Miguel contre-attaque

Laissé pour mort six ans plus tôt, Miguel se réveille miraculeusement à l'hôpital. Ses anciens coéquipiers ont refait leur vie et Miguel découvre qu'il doit repartir de zéro, Alexis ayant dérobé tout le butin de leur braquage. Le traître est dorénavant la coqueluche d'Hollywood et tourne un film sur la vie d'un petit malfrat mexicain, ringard et bon à rien, répondant au doux nom de Michel... Cela ne vous rappelle rien ?