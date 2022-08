Oona et le sens de la vie

Lorsque minuit sonne, le jour de ses dix-neuf ans, Oona Lockhart, une jeune Américaine, s'évanouit. Et se réveille dans le corps d'une femme de 51 ans : elle-même ! Comment réagir lorsqu'on découvre qu'on vivra désormais une vie en zig-zag et que, à chaque anniversaire, on sera transporté à un autre moment de sa vie ? Que feriez-vous si vous deviez vivre votre vie dans le désordre ? 31 décembre 1982. C'est la veille de ses dix-neuf ans. Oona Lockhart a devant elle une année qui promet d'être riche. Doit-elle partir à Londres mener des études d'économie ou rester à Brooklyn avec son petit ami et faire de la musique ? Lorsque minuit sonne, Oona s'évanouit et se réveille dans le corps d'une femme de 51 ans : elle-même ! Elle découvre que, désormais, elle ne vivra pas en traversant le temps de façon linéaire. A chaque anniversaire, elle sera transportée à un moment différent de sa vie. Une affection atypique, qui lui fait sauter des années et parfois des décennies entières de sa vie. Traversant les âges, les modes et les évolutions de la société, Oona est toujours une jeune femme à l'intérieur mais en constante évolution à l'extérieur. Qui sera-t-elle l'année prochaine ? Philanthrope ? Globe-trotteuse ? La femme d'un homme qu'elle n'a jamais rencontré ? Margarita Montimore a conçu une intrigue émouvante sur l'endurance, l'amour et le pouvoir de la famille. Elle s'interroge sur la nature du temps et le caractère inévitable du destin. Collection " Instants suspendus " " Plein d'esprit, fantastique. . . surprenant et touchant. " Publishers Weekly " Tour à tour tragique et triomphant, poignant et joyeux, une lecture rédemptrice. " The Guardian