La maltraitance. Perspective développementale et écologique

Cet ouvrage a pour objectif de mieux comprendre les processus développementaux associés à la maltraitance, que ce soit sous l'angle de l'étiologie de la maltraitance, de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou encore des défis qu'elle pose en matière d'évaluation et d'intervention. S'inscrivant dans une perspective développementale et écologique-transactionnelle, ce livre porte un regard multidimensionnel sur ces processus développementaux et réunit les contributions de chercheurs québécois, canadiens, américains et européens dans le domaine de la maltraitance.