Elèves zen et prof serein, on se détend. Des activités pour favoriser le bien-être et les apprentissages

Bien utilisées, les méthodes de bien-être pour les ados peuvent être un véritable apport pour les aider à accepter leurs émotions, gérer leur stress et mieux se connaître. Mathilde Bernos pratique régulièrement des ateliers avec les collégiens depuis plusieurs années. Dans cet ouvrage, elle développe de nombreux exercices inspirés d'approches variées (Yoga, art, Qi-gong...) et qui s'intègrent à des activités pédagogiques qui font sens. Ponctuelles ou régulières, elles peuvent durer 5 minutes ou plus, selon les envies de l'enseignant. Et parce qu'il est important de se sentir soi-même serein, l'autrice apporte des temps de respiration pour que le lecteur s'approprie les approches. Un livre clé en main pour respirer et progresser avec des élèves détendus et attentifs.