Ayurvéda Détox. Purifier, équilibrer et revitaliser votre corps

Les principes de l'ayurvéda, ou "science de la vie", s'enracinent dans l'idée que tout est interconnecté : on ne peut séparer le corps de l'esprit, ni se séparer du monde dans lequel on vit. Les concepts d'interdépendance et d'équilibre sous-tendent toute la pensée ayurvédique. Selon l'ayurvéda, la santé physique et mentale représente l'état naturel de l'être humain. Elle se définit par un corps libéré des toxines, un esprit tranquille, des émotions apaisées et des organes au fonctionnement équilibré. A contrario, les déséquilibres nuisent à la santé et sont source de maladies. Dans le monde frénétique et souvent toxique qui est le nître, c'est ensuivant les cycles et les rythmes naturels des saisons et du corps que l'on parvient à l'équilibre et au bien-être. La détoxification, c'est-à-dire l'élimination des déchets, est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. Dans cet ouvrage richement illustré, vous apprendrez à connaître votre constitution (dosha), à utiliser les cycles quotidiens et saisonniers pour vous détoxifier et à renforcer votre capacité à vous autoréguler. Vous y trouverez des recettes, des conseils et des remèdes accessibles à tous, ainsi que des routines et programmes de détoxification à mettre en place en toute sécurité chez vous, pour atteindre votre état naturel de santé et de bien-être.