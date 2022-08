Au bain avec P'tit Monstre !

P'tit Monstre, héros de cette nouvelle collection d'albums, accompagne les petits à l'heure du bain dans cette histoire pleine d'humour, de douceur et de mousse à la fraise. Maman a préparé le bain pour son petit tigre. P'tit Monstre est le champion pour inventer des jeux rigolos mais aussi pour faire des bêtises ! Une histoire pleine d'humour et de mousse qui sent bon le shampoing à la fraise ! Dans cet album signé "Mon P'tit Hemma", P'tit Monstre amuse et accompagne les enfants à l'heure du bain, un moment important dans la vie de tous les jours.