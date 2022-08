Marvel Avengers. 8 mosaïques à colorier et 4 cadres à détacher pour exposer tes créations

Tu as envie de décorer ta chambre de super-héros ? Alors ce livre est fait pour toi ! Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow ou Thor, retrouve ici tous tes personnages préférés de Marvel Avengers et réalise de superbes coloriages vitraux à encadrer ! Un livre de coloriage en papier calque pour donner un effet de transparence et simuler un beau vitrail à mettre en couleur. Une fois la page coloriée, l'enfant peut coller sa création sur un cadre cartonné pour encadrer son vitrail. A exposer devant une source lumineuse pour un plus bel effet !