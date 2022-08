Marvel. Plus de 500 stickers

Retrouve les héros Marvel dans ce bloc contenant plus de 500 stickers et 30 pages de coloriages ! Voici un carnet de coloriages augmenté de plus de 500 stickers ! 30 super dessins à colorier et 30 faces de stickers de tailles variées, dont certains avec les lettres de l'alphabet et des étiquettes, plairont sans aucun doute aux fans des héros Marvel.