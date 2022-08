Bienvenue en astrologie

Depuis des millénaires, l'astrologie fascine et passionne de nombreuses civilisations. Aujourd'hui, cette méthode de divination connaît un nouvel essor, en devenant plus accessible, plus moderne et plus concrète. Cet ouvrage vous invite à une plongée dans l'univers astral. Grâce aux descriptions claires et imagées de l'auteure, vous percevrez toute la beauté et la puissance des astres. Vous connaîtrez les caractéristiques des douze signes du zodiaque et pourrez décrypter votre personnalité à l'aide de ces signes et de leurs énergies, chacun d'eux correspondant à une partie enfouie de vous-même. Vous découvrirez également dans ce livre la signification des astres et des maisons. L'auteure vous propose par ailleurs de nombreux exercices pour affiner votre compréhension de votre thème astral. Au travers de la mythologie, des décans et des astres, vous apprendrez à déceler votre nature profonde, et pourrez ainsi relever les défis qui vous attendent avec confiance et sérénité.