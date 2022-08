Le grand départ

C'est bientôt le grand jour de la migration pour les macareux, mais le petit Marin ne veut pas quitter son île adorée... Marin le macareux n'a pas le moral : demain c'est le jour de la grande migration. A l'école, tous les petits macareux sont excités par l'événement, mais Marin, lui, ne veut pas quitter son île chérie. A contrecoeur, il prépare son baluchon avec son bateau en coquillage, son chapeau, son doudou en filet de pêche et un sandwich aux sardines. Mais sa mère trouve que c'est un bagage bien trop lourd pour voyager. C'en est trop ! Marin ne va tout de même pas abandonner toute sa vie ici ! Alors il quitte la maison, son baluchon sur l'épaule. Il va rendre visite à son amie Pipette, mais elle est déjà partie. Une énorme bourrasque le fait alors tomber à l'eau, pile sur la tête d'un phoque patibulaire qui lui chipe son sandwich. Il croise ensuite un fou de bassan en panique car il a perdu son nid. Et ainsi de suite, Marin se déleste de tout le contenu de son baluchon. Et quand il retrouve finalement sa mère qui le cherchait, il explique : " je disais au revoir à mes amis ! "