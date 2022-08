La cloche sonne, c'est la récréation ! Billes, skateboard et corde à sauter, tous les enfants sortent jouer ! Ding Dong. La cloche enfin l'heure de la récréation. Et dans la cour, chacun à son jeu préféré, mais gare aux accidents : Camille aime jouer aux billes, Anne-Fleur jongle avec les balles de couleurs, mais glisse sur les billes, Badboum ! Marceau est le roi du hulo hoop, il peut en faire tourner plusieurs à la fois, Woop ! Woop ! Quant à Arthur, il fonce sur son skateboard, mais file droit sur la maitresse, chaud devant ! Une galerie de portraits sous des traits d'animaux pour évoquer les jeux de l'enfance et le temps de la récréation.