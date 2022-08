Couples meurtriers

Ce livre propose sans tabou d'explorer comment et pourquoi des hommes et des femmes ont commis les pires horreurs. Ils sont devenus les couples de tueurs en série les plus tristement célèbres. Ils s'appellent Marc Dutroux et Michelle Martin, Fred et Rosemary West, Paul Bernardo et Karla Homolka ou encore Michel Fourniret et Monique Olivier. Ils ont commis les pires atrocités, les pires crimes. En couple, ils ont enlevé, séquestré, torturé, violé et tué. Les faits se sont déroulés aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, en Angleterre, en Belgique et en France. Qui sont ces êtres hors norme ? Comment en sont-ils arrivés là ? Quel a été leur parcours ? Quels sont les rapports de force au sein du couple ? Ces hommes et ces femmes se sont rencontrés par amour, par intérêt parfois, et leur vie a basculé. Ils ont formé des couples diaboliques au service de leurs passions et de leurs rêves monstrueux : ils se sont unis... pour le pire ! Benoît Amez propose une analyse inédite de faits de société encore inexplorés, notamment l'intimité des couples assassins. L'ouvrage, déjà paru en 2016, a été revu et augmenté.