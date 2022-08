Le club des NCE Tome 4 : Tempête et crocodile

La collection " Premiers romans " : des one-shots ou des séries, illustrés en couleurs avec une grille adaptée à chaque niveau pour accompagner les progrès et les envies de lecture des enfants. Une aventure trépidante, accompagnée d'un lexique, qui sensibilise en douceur les enfants à la biodiversité sous-marine. Lucinda, Paulo, Rosine, Méla, Greg et Toni forment le club des NCE. Ces jeunes aventuriers ne reculent devant rien pour préserver la paix du récif ! Alors que le récif célèbre joyeusement la fête de la connaissance, un banc de poissons-pomme de pin affolé fait une terrible annonce : un monstre inconnu s'aventure sur leur territoire ! Les NCE enquêtent jusque dans la mangrove, où ils font la rencontre de drôles de poissons capables de marcher à l'air libre. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises : en plus de la créature qui les menace, un cyclone approche...