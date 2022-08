La côte sauvage ; Journal ; Le feu à sa vie. Suivis de romans et textes inédits

Soixante après sa mort tragique à 26 ans, une des figures les plus emblématiques de la littérature des années 60 fait ici un retour en force, après avoir fasciné plusieurs générations de lecteurs depuis sa disparition. Soixante ans après sa fin tragique dans un accident de voiture, à l'âge de vingt-six ans, Jean-René Huguenin n'en finit pas susciter l'admiration de générations de lecteurs qui se sont passionnés pour son seul roman publié, La Côte sauvage, son Journal, tenu de 1955 à l'avant-veille de sa mort, salués par les plus grands, de Julien Gracq à François Mauriac, et auxquels s'est ajouté un recueil de chroniques et correspondances paru à titre posthume et portant un titre qui lui ressemblait : Le Feu à sa vie. Ce volume, riche de nombreux écrits inédits retrouvés dans ses archives, permet de regrouper la presque totalité de son oeuvre dont quatre romans jamais révélés au public, en particulier le dernier sur lequel il travailla jusqu'à sa disparition. Leur lecture montre toute l'étendue de son talent précoce, son éblouissante maîtrise et la force de son exigence littéraire. Huguenin, qui participa à la création de la revue Tel Quel avec Philippe Sollers, Jean-Edern Hallier et Renaud Matignon, écrivit aussi, à partir de 1954, plus d'une centaine d'articles pour des revues littéraires dont la plupart n'avaient jamais été recueillis en volume et qui sont ici rassemblés, certains restés eux-mêmes inédits. Si l'oeuvre de Jean-René Huguenin possède encore tant de puissance et a gardé une telle résonance, c'est, comme le souligne Michka Assayas dans sa préface, parce qu'elle n'a cessé de faire écho à " nos angoisses contemporaines " tout en exprimant une forme de romantisme tourné vers " l'espoir et la lumière ". Cet " extravagant bonheur, disait Huguenin, que nous devons à la fierté d'être mortels ". Son rayonnement n'est pas près de s'éteindre.